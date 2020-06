Das zweite Juni-Wochenende wird in Berlin und Brandenburg sommerlich heiß – und am Samstag gebietsweise auch richtig nass. Von Südosten her zogen örtlich Gewitter auf, berichtete der Deutsche Wetterdienst. Dabei warnte der Dienst am Nachmittag vor „extrem heftigen Starkregen“ mit Niederschlagsmengen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter. Außerdem seien etwa 3 Zentimeter große Hagelkörner zu erwarten, Sturmböen seien möglich.

Während des Gewitters berichteten die Wetterbeobachter des Wetterturms Dahlem davon, eine sogenannte Roll Cloud (zu Deutsch: Rollwolke) beobachtet zu haben. Sie teilten ein Video davon auf Twitter:

Bei einer Roll Cloud handelt es sich um ein seltenes Wetterphänomen. Die walzenförmige Wolke ist tief ausgerichtet und verläuft horizontal. Meist tritt sie in Verbindung mit Gewittern oder Kaltfronten auf.

Während der Unwetter kam es in Berlin bisher nur zu leichten Unfällen, bei denen niemand verletzt wurde. Am Nachmittag schlug in der Cunistraße in Französisch Buchholz ein Blitz ein, berichtete die Berliner Feuerwehr. Zu Schäden sei es jedoch nicht gekommen. Auch sei an einer Grundschule in Kreuzberg der Putz an der Fassade abgebröckelt. Die Einsatzkräfte seien am Nachmittag zu einem überschwemmten Keller ausgerückt und vereinzelt wegen umgestürzter Bäume gerufen worden.

Trotz der bisher verhältnismäßig geringen Zahl an Einsätzen ist die Feuerwehr vorsorglich mit unterstützenden Kräften der freiwilligen Feuerwehr unterwegs.

Auch in Brandenburg waren nach Angaben der Polizei zunächst keine größere Schäden bekannt. In den regionalen Leitstellen der Feuerwehren gingen aber viele Anrufe ein. Die Gewitter sorgten ausgerechnet in der regionalen Leitstelle für Notrufe in Eberswalde für einen Wasserschaden. Dort lief nach Angaben des Landkreises Wasser in das Gebäude der Leitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst der Landkreise Barnim, Oberhavel und Uckermark. Dabei kamen Pumpen zum Einsatz. Die Stelle sei aber immer für Notrufe erreichbar gewesen, hieß es.

„Es ist ein sehr großer Gewitterkomplex“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. „Es ist davon auszugehen, dass punktuell um die 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde gefallen sind.“ Dazu könne auch kleinkörniger Hagel kommen. In Münchehofe in Brandenburg (Kreis Dahme-Spreewald) seien am Samstagnachmittag 30 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von einer Stunde heruntergekommen, in Wittstock/Dosse seien es 27 Liter pro Quadratmeter gewesen.



Die Unwetterwarnung galt am Samstagnachmittag für Berlin, für die Kreise Oberhavel, Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, die Stadt Potsdam und den Kreis Potsdam-Mittelmark sowie die Kreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin.

Das gewittrige Wetter mit sehr warmer Luft aus Richtung Polen könnte nach Ansicht des Experten bis zum Sonntag anhalten. Die Gefahr von Unwetter bleibe in der Nacht von Samstag auf Sonntag bestehen, sagte der Sprecher. Ab Sonntag soll trockenere, aber noch warme Luft aus Nordosten in die Region strömen. (Tsp/dpa)