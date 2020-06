Das zweite Juni-Wochenende wird in Berlin und Brandenburg sommerlich heiß – und am Samstag gebietsweise auch richtig nass. Von Südosten her zogen örtlich Gewitter auf, berichtete der Deutsche Wetterdienst. Dabei warnte der Dienst am Nachmittag vor „extrem heftigen Starkregen“ mit Niederschlagsmengen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter. Außerdem seien etwa 3 Zentimeter große Hagelkörner zu erwarten, Sturmböen seien möglich.

Am Nachmittag schlug in der Cunistraße in Französisch Buchholz ein Blitz ein, berichtete die Berliner Feuerwehr. Zu Schäden sei es jedoch nicht gekommen. Auch sei an einer Grundschule in Kreuzberg der Putz an der Fassade abgebröckelt. Die Einsatzkräfte seien am Nachmittag zu einem überschwemmten Keller ausgerückt und vereinzelt wegen umgestürzter Bäume gerufen worden.

Die Warnung galt am Samstagnachmittag für Berlin, für die Kreise Oberhavel, Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, die Stadt Potsdam und den Kreis Potsdam-Mittelmark sowie die Kreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Gewitter der Prognose zufolge dann in Richtung Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern weiter.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Unwetter in Berlin Bäume umgestürzt, S-Bahnverkehr vorrübergehend unterbrochen

Nachmittags sei zwar noch mit einzelnen Schauern im Havelland und in der Prignitz zu rechnen, ansonsten soll es aber überwiegend sehr warm und trocken bleiben – auch in Berlin. (Tsp/dpa)