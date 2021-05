Praktiker und Politiker, darunter auch drei Spitzenkandidierende der Berliner Parteien, treffen sich auf Einladung des Tagesspiegels am Mittwochnachmittag zum Fachforum Gesundheitswirtschaft 2021. Ab 14.30 Uhr diskutieren Fachleute über die Gesundheitswirtschaft in der Hauptstadtregion, ihren Zustand in der Coronakrise und ihren Stand im globalen Wettbewerb. Hier können Sie das Forum im Livestream verfolgen. Das detaillierte Programm finden Sie hier.

Nach der Begrüßung wird der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann die Keynote zum Thema "Die Gesundheitswirtschaft in Krisenzeiten – ein Gewinn für Beschäftigte und Gesellschaft?" sprechen. Um 15 Uhr folgt ein Gespräch zwischen Steffen Kamradt von der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zum Thema "Eine Region, ein Cluster, ein Ziel - die Gesundheitswirtschaft in Berlin und Brandenburg".

Über "Eine starke Gesundheitsregion? Das Cluster und seine Chancen und Herausforderungen" referiert ab 15.15 Uhr Peter Albiez, Clustersprecher Cluster Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg und Lead Patient and Physician Engagement bei Pfizer International Developed Markets. Eine weitere Keynote kommt um 15.30 Uhr von Stefan Franzke, Geschäftsführer der landeseigenen Wirtschaftsförderung Berlin Partner: "Wo steht die Gesundheitswirtschaft in der Hauptstadtregion im globalen Wettbewerb?"

Daran schließt sich eine Diskussion mit ihm, dem DGB-Vorsitzenden für Berlin und Brandenburg, Christian Hoßbach, dem Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer sowie Matthias Suermondt, Vice President Public Affairs and Market Access bei Sanofi Deutschland an.

Drei Berliner Spitzenkandidierende treffen um 16 Uhr bei einer Diskussion aufeinander. "Und die Zeit läuft jetzt... 4 Fragen, 16 Antworten - Die (Gesundheits)Wirtschaft im Fokus einer neuen Legislaturperiode?" ist diese Runde mit Franziska Giffey (SPD), Bettina Jarasch (Grüne) und Kai Wegner (CDU). Die Linke wird nicht durch ihren Spitzenkandidaten Klaus Lederer vertreten, sondern durch den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Tobias Schulze, Sprecher für Wissenschaft und Forschung.

Das "letzte Wort" hat um 16.40 Uhr Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach. Das Ende der Veranstaltung ist für 17 Uhr vorgesehen. (Tsp)