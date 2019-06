In einigen Punkten waren sich die Teilnehmer der Fachtagung zur Zukunft der Wohnungsnotfallhilfe am Freitag im Abgeordnetenhaus einig: Die Übernachtungsplätze für Menschen in Not müssen ausgebaut werden, Zwangsräumungen von Haushalten mit Kindern ohne Ersatzwohnraum darf es nicht geben, und für Härtefälle soll es eine Servicestelle geben. Nicht nur Alleinstehende, sondern immer mehr Familien mit Kindern stehen in Berlin auf der Straße, weil sie ihre Wohnung verlieren und auf die Schnelle keine neue finden. Obdachloseneinrichtungen sind auf ihre Bedürfnisse nicht ausgelegt.

In Berlin werden die Kapazitäten an Notübernachtungen für Familien ausgebaut auf bis zu 100 Plätze. Der Senat finanziert seit 2016 eine Notübernachtung des Diakonischen Werkes Berlin Stadtmitte mit 30 Plätzen. Und in Reinickendorf hat das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) eine Notübernachtung für Familien mit Kindern eingerichtet, die wohnungslos sind oder denen der Verlust der Wohnung droht.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Die „EJF-Notübernachtung für wohnungslose Familien Am Bärensprung“ in Reinickendorf hat im Mai die Arbeit aufgenommen. Sie bietet 44 Notschlafplätze und Betreuung rund um die Uhr im Diakoniezentrum Heiligensee. Mitfinanziert wird das Projekt durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

Bezirke sollen für 600 weitere Plätze aufkommen

Für Kinder und Jugendliche in akuten Notsituationen stehen im Berliner Notdienst Kinderschutz 39 Plätze und in weiteren Kriseneinrichtungen zirka 300 Krisenplätze zur Verfügung. Die Unterbringung mit Haustieren ist nur in der Einrichtung „Sleep in“ möglich.

Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sagte, das Land würde 600 Plätze der Kältehilfe ganzjährig finanzieren, wenn die Bezirke für die weiteren 600 Plätze aufkommen würden. Der stellvertretende Bürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg, Knut Mildner-Spindler (Linke), wies auf die Not der Bezirke hin und forderte eine gesamtstädtische Steuerung der Wohnungsnotfallhilfe. In seinem Bezirk entsteht zwischen Berghain und Comeniusplatz das Obdachlosenheim „Panorama Ost“ mit 90 Plätzen für Wohnungslose.

In verschiedenen Etagen sollen unterschiedliche Zielgruppen untergebracht werden. Mildner-Spindler kündigte eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, 19. Juni, von 19 bis 21 Uhr in der Mehrzweckhalle des Dathe-Gymnasiums, Helsingforser Straße 11-13, an.

Mehr zum Thema Obdachlosenhilfe in Berlin Notunterkünfte bereiten sich auf den Winter vor

Breitenbach wies auf eine besondere Problematik hin: „Berlin benötigt reine Notunterkünfte nur für Frauen.“ Davon gibt es bisher nur sehr wenige. Auch darüber wird auf der dritten Strategiekonferenz zur Wohnungslosigkeit am 28. Oktober gesprochen werden.