Fahndung nach Ex-RAF-Terroristen Garweg und Staub : Polizei durchsucht Wohnung in Berlin-Friedrichshain – keine Festnahmen

Auf der Suche nach den Ex-RAF-Terroristen Garweg und Staub stürmte ein SEK am Sonntagabend eine Wohnung in der Grünberger Straße. Personen trafen die Beamten dort aber nicht an.