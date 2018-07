Wegen einer Fahrbahnabsenkung ist am Montagabend in Moabit die Heidestraße vorübergehend gesperrt worden. Auch die nördliche Ausfahrt des Tiergartentunnels an der Heidestraße wurde abgeriegelt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale am Montagabend mit. Befürchtet wurde, dass die Fahrbahn der Heidestraße aufgrund einer benachbarten Baustelle einstürzen könnte. Am Dienstagmorgen gab es Entwarnung: Die Heidestraße sei wieder frei, schrieb die Verkehrsinformationszentrale um kurz nach 6 Uhr bei Twitter.

Die Heidestraße sei zwischen Sellerstraße und Minna-Cauer-Straße in beiden Richtungen nicht befahrbar, hieß es am Montagabend. Später hieß es, die komplette Strecke zwischen Fenn- und Invalidenstraßen sei dicht. Die BVG meldete, dass der Busverkehr zwischen Hauptbahnhof und Fennstraße wegen der Fahrbahnabsenkung eingestellt worden sei. Betroffen ist die Linie 142.

An der Heidestraße befindet sich Großbaustellen für ein neues Wohngebiet. Aus dem früheren Niemandsland zwischen Ost und West soll das Quartier Europacity wachsen, das aber aber auch städtebaulich umstritten ist. (Tsp)