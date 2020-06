In Zehlendorf ist am Mittwochvormittag ein Lkw unter einer Brücke eingeklemmt worden. Wie der Tagesspiegel von Augenzeugen erfuhr, blieb der Laster unter der S-Bahn-Brücke am Mexikoplatz stecken. Polizei und Feuerwehr bestätigten dies auf Nachfrage.

Demnach sei die Feuerwehr um 10:20 Uhr zum Mexikoplatz gerufen worden. "Der Fahrer ist verletzt", so ein Sprecher. Ein Polizeisprecher sprach von einem "Schock".

Nun sei ein Sonderfahrzeug angefordert worden, so der Sprecher der Feuerwehr weiter, um Diesel abzupumpen. Ob der Tank beschädigt sei, konnte er noch nicht beantworten, jedenfalls drohe Kraftstoff auszulaufen. "Und da es sich um einen Lkw handelt, schafft das ein normales Löschfahrzeug nicht".

Laut Polizei ist die Straße unter der Brücke bis auf Weiteres beidseitig gesperrt, der Brückenmeister sei vor Ort.

Näheres ist noch nicht bekannt. Tsp