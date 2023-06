Fahrer verprügelt Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach drei Neuköllner Schlägern

Mit Bildern aus einer Autokamera fahndet die Berliner Polizei nach drei jungen Männern, die auf den Fahrer eines privaten Taxiservices eingeprügelt haben sollen.

Die Männer wollten demnach im September 2022 in Neukölln ihre bestellte Fahrt in die Mainzer Straße nicht bezahlen und stiegen einfach aus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer verließ ebenfalls das Auto und verlangte sein Geld. Daraufhin schlugen und traten die Männer auf den 35-Jährigen ein. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen.

Nun sucht die Polizei nach den Männern und bittet um Hinweise. • Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Männer machen? • Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen? • Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664-573100 (während der Bürozeit) bzw. (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürozeiten), per E-Mail an Dir5K31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (TSP, dpa)