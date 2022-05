Mit zwei Fotos fahndet die Berliner Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der im Februar 2021 einen anderen Mann geschlagen und zudem den Hitlergruß gezeigt haben soll.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Gesuchte am 21. Februar 2021 in einem Zug der Linie U5 unterwegs, als er gegen 17.10 Uhr auf einen anderen Fahrgast losging.

Zwischen den Haltestellen Wuhletal und Louis-Lewin-Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf soll er dem Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Zudem habe er ihn beleidigt und bedroht. Im Anschluss soll er den Nazi-Gruß gezeigt haben.

Während der Angegriffene laut Polizei anschließend im Zug weiterfuhr, stieg der Tatverdächtige an der Haltestelle Louis-Lewin-Straße aus.

Die Polizei Berlin bittet um Hinweise: Wer kennt den Gesuchten oder seinen Aufenthaltsort? Wer kann weitere Angaben zur Tat... Foto: Polizei Berlin

Wer kennt den mutmaßlichen Schläger? Die Berliner Kriminalpolizei bittet Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, sich zu melden.

Sie fragt außerdem: Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem Unbekannten geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt 533 entgegen unter der Telefonnummer 030/4664953312, per Fax unter der Nummer 030/4664953399 sowie per E-Mail an lka533@polizei.berlin.de. Auch die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle nimmt Zeugenaussagen auf. (Tsp)