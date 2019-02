Nach Informationen des Tagesspiegels hat die Senatsverkehrsverwaltung zugestimmt, dass der Flughafenexpress TXL ab 4. August nur noch bis zum Hauptbahnhof fährt. Bislang fährt der TXL von Tegel bis zum Alex, steht aber in Mitte meist nur im Stau. In der vergangenen Woche wurde der Bus fast jeden Tag tagsüber zurückgezogen bis Hauptbahnhof - wie auch in den vergangenen Monaten und Jahren bereits. Als Gründe wurden Demonstrationen, Staus oder Falschparker genannt. Derzeit fährt der TXL vom Hauptbahnhof weiter durch Invalidenstraße, Luisenstraße, Wilhelmstraße und Unter den Linden. Dieser Streckenabschnitt wird nach den Sommerferien übernommen von der Kiezlinie 245, die bislang am Robert-Koch-Platz endet. Künftig fährt der 245 weiter auf der TXL-Route bis Alexanderplatz/Memhardstraße.

Ganz neu ist der 300er zwischen Philharmonie und U Schlesisches Tor, der mit Elektrobussen befahren werden soll. Die prominente Bezeichnung verdient sich der 300er allerdings nicht so recht. Die beiden anderen Touristen-Linien 100 und 200 fahren zwischen City Ost und City West. Wenn es genügend Fahrzeuge gibt, könnte der 300er im nächsten Schritt verlängert werden bis Zoo, hieß es bei der BVG. Wie berichtet, hat die BVG 30 Elektrobusse bestellt, die in den nächsten Monaten eintreffen sollen. Die ersten Fahrzeuge waren im Januar vorgestellt worden.

Der 300er fährt vom Schlesischen Tor über Oberbaumbrücke, an der East-Side-Gallery vorbei, über Alexanderplatz, Karl-Liebknecht-Straße, die Linden und Glinkastraße bis Philharmonie. Hierbei übernimmt die Linie Streckenteile, die bisher von den Linien 200 und 248 bedient wurden. Einen positiven Nebeneffekt hat das: Die Endschleife des 248ers durch die Tamara-Straße-Danz entfällt ersatzlos. Dort hatte es massiven Ärger wegen Falschparkern gegeben, eine Zeitlang hatte die BVG die Linie deshalb einfach eingestellt.

Verkürzt wird auch der M48, und zwar bis U-Bahnhof Mohrenstraße. Bislang fuhr der M48 bis Alex, diesen Weg übernimmt der 200er, der ebenfalls eine neue Führung erhält.

