Vermissen Sie Ihr Fahrrad? Dann lohnt sich womöglich ein Blick in die Fahrraddatenbank der Berliner Polizei. Denn die dürfte bald aufgestockt werden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Am Mittwoch machten Beamte der Berliner Polizei einen eher ungewöhnlichen Fund. In einem Innenhof und einer Wohnung in Prenzlauer Berg fanden sie gleich mehrere mutmaßlich gestohlene Fahrräder. Das teilte die Polizei auf Twitter mit.

Mehr zum Thema Neue Masche von Fahrraddieben in Berlin Jetzt werden eben die Bügel geknackt

Auf die Spur des Diebesgutes kamen die Beamten durch einen Hinweis. Insgesamt wurden 28 Fahrräder sichergestellt. Ob das eigene vermisste Fahrrad womöglich darunter ist, könne "in Kürze" in der Datenbank der Polizei nachgeschaut werden, hieß es. (Tsp)