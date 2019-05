19 Routen, zehntausende Radler, ein Ziel: Der Große Stern in Mitte. Am Sonntag findet die jährliche Fahrrad-Sternfahrt des ADFC in Berlin statt. Die Teilnehmer demonstrieren für mehr Platz für Radfahrer in der Stadt und fordern Politik und Verwaltung dazu auf, die Verkehrswende voranzutreiben. Angemeldet sind 150.000 Radfahrer, das Wetter soll schön werden: 31 Grad sagt die Wetter-App für Sonntag, Stand Mittwoch, voraus.

Die Routen führen aus allen Himmelsrichtungen der Stadt zum gemeinsamen Ziel an der Siegessäule. Am Brandenburger Tor findet von 11 Uhr bis 19 Uhr parallel ein Umweltfestival statt.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Etliche Straßen sind für die Sternfahrt zwischen 6.45 Uhr und 15 Uhr vorübergehend gesperrt, unter anderem die Avus und der Südring der Stadtautobahn.

Ab 11 Uhr gibt es hier Einschränkungen:

Kronprinzessinnenweg, Spanische Allee, BAB 115 (AVUS), Messedamm, Neue Kantstraße, Suarezstraße, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Großer Stern, Straße des 17. Juni bis Höhe Yitzhak-Rabin-Straße.

Buschkrugallee, Grenzallee, BAB 100 (Stadtring), Sachsendamm, Dominicusstraße, Martin-Luther-Straße, Kleiststraße, Wittenbergplatz, Tauentzienstraße, Kurfürstendamm, Joachimsthaler Straße, Hardenbergstraße, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Großer Stern, Straße des 17. Juni bis Höhe Yitzhak-Rabin-Straße.

Von 12 Uhr bis 15 Uhr sind diese Autobahnabschnitte gesperrt:

Am Nachmittag sind unter anderem die A113 und A100 gesperrt zwischen den Anschlussstellen Stubenrauchstraße und Alboinstraße sowie die Avus (A115) zwischen Kreuz Zehlendorf und Dreieck Funkturm. Die Avus ist aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen für Autos gesperrt.

Das sind die Einschränkungen am Großen Stern:

Die Straße des 17. Juni ist zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor sowie die Ebertstraße zwischen Scheidemann- und Behrenstraße von 5 bis 24 Uhr gesperrt. Grund sind Aufbau- und Abbauarbeiten.

Eine Übersicht über die Veranstaltung und Routen finden Sie hier auf der Webseite des ADFC.

[In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken befassen wir uns regelmäßig mit Großveranstaltungen in der Stadt. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

In diesem Jahr soll außerdem ein neues Konzept den Stau bei der Sternfahrt verringern: Die Zufahrt zur Stadtautobahn soll bereits geöffnet werden, bevor die die letzten Gruppen dort angekommen sind. Außerdem wird an der Buschkrugallee nicht nur die in den Britzer Tunnel führende Auffahrt geöffnet, sondern auch die Abfahrt, um den Nadelöhr-Effekt zu lindern. So soll verhindert werden, dass Teilnehmer teilweise in der prallen Sonne oder im Regen über längere Zeit auf der Straße stehen bleiben müssen. (Tsp)