Drei Schritte gab "oBike" vor, um ein Fahrrad zu verwenden – fünf verbildlicht "LibreBike" nun im Internet, um eines zu knacken. Schraubenzieher, Lötkolben und Essstäbchen, mehr braucht man laut ihrer Anleitung nicht, um das Schloss zu demolieren. "Befreien" wollen die unbekannten Aktivistinnen und Aktivisten die Fahrräder, so schreiben sie.

Was einfach klingt, ist selbstverständlich verboten. "Wir unterstützen keinen Diebstahl!", sagen die Unbekannten auf ihrer Website dennoch. Ein Fahrrad soll aufgebrochen und ein LibreBike-Sticker draufgeklebt werden. Nach der Fahrt sollte das Fahrzeug wieder in den öffentlichen Raum gestellt werden – zur Weiterverwendung für jeden. So jedenfalls lautet der Aufruf der Aktivisten. Sie nehmen sich dabei eine Aktion aus den Niederlanden zum Vorbild. Laut eigenen Angaben sollen sich aus dem "anarchistischen freien Transportprogramm" die Fahrradleihsysteme der ganzen Welt entwickelt haben. Die Polizei ermittelt nun nach den unbekannten Anstiftern zur Straftat.

Der Leihanbieter hat Insolvenz angemeldet

Der Leihanbieter Obike hat Insolvenz angemeldet. Auch wenn die Fahrzeuge seitdem ungenutzt in der Stadt stehen, sind sie nicht besitzlos. Eigentümer ist die Schweizer Firma "Umzug-24". Nach fehlenden Zahlungen sollen sie mit Obike abgesprochen haben, die Fahrräder zu übernehmen – was ganz Europa betrifft. Die Firma meldete, sich mit den stehen gebliebenen Rädern in deutschen Städten zu beschäftigen. Online präsentieren sie diese bereits zum Verkauf.

