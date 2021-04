Neben den Demonstrationen in der Berliner Innenstadt und in Neukölln und Kreuzberg soll es am 1. Mai auch wieder eine bunte Protestaktion im Villenstadtteil Grunewald geben.

„Grunewald noch lahmer legen“, heißt es in einem Aufruf im Internet. „Es wird Zeit: Die Vermögenden dieser Stadt müssen in Bewegung kommen.“

Mit einer Fahrradsternfahrt wollen die Demonstranten mittags aus Wedding, Lichtenberg und Neukölln Richtung Westen nach Grunewald fahren und dort am Nachmittag (15.00 Uhr) protestieren: „Klingeling, Hausbesuch beim Kapital!“ Und weiter: „Es wird Zeit, dass die Grunewalder die Umverteilung ihres Vermögens auf die Kette kriegen.“

Auch in den vergangenen Jahren hatte es bunte und satirische Demonstrationen am 1. Mai in Grunewald gegeben. Dabei wurden auch ein Mal diverse Autos bemalt und zum Teil auch zerkratzt.

Im vergangenen Jahr war wegen der Corona-Pandemie nur ein kleiner Autokorso erlaubt worden. In diesem Jahr forderte die Initiative MyGruni die Teilnehmer zu Abstandhalten, Masken und Schnelltests auf. (dpa)