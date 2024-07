Falkenhagener Feld Frau ersticht Mann in Wohnung in Berlin-Spandau

In Berlin-Spandau hat eine Frau am Montagabend offenbar einen Mann getötet. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel am Dienstagmorgen. Zuvor hatte die „BZ“ berichtet. Die Frau soll demnach den Mann erstochen haben. Zuvor soll es zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein.

Laut einer Polizeisprecherin ereignete sich die Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße im Ortsteil Falkenhagener Feld. Dort soll eine verletzte Frau die Polizei um Hilfe gerufen haben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, öffnete sie die Türe. Die Beamten fanden in der Wohnung einen toten Mann.

Die Frau wurde festgenommen und in einem Krankenhaus behandelt. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, so die Polizeisprecherin. Details will die Behörde im Laufe des Tages bekannt geben. Beamte sicherten in der Wohnung Spuren, eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)