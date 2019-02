Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat wegen des Alkoholverdachts gegen einen Beamten bei dem tödlichen Unfall vom 29. Januar 2018, bei dem die 21-jährige Fabien M. starb, erste Konsequenzen gezogen. Sie habe der Direktion 3, in der der Fahrer des Einsatzwagens, Peter G., tätig war, das Ermittlungsverfahren entzogen. Das für Amtsdelikte zuständige Referat 341 im Landeskriminalamt sei mit dem Verfahren betraut worden. Dies habe sie auch aus Fürsorge für die Beamten entschieden, sagte Slowik am Montag im Innenausschuss.

Die Polizeipräsidentin hat nach eigenen Angaben auch das Disziplinarverfahren gegen den Beschuldigten an sich gezogen. Peter G. sei in den vergangenen Tagen die Ausübung der Dienstgeschäfte verboten worden. Erst in einer weiteren Stufen könne auch eine Suspendierung des Beamten erfolgen, der zunächst lange Zeit krankgeschrieben war.

Unfallermittler aus anderen Direktionen sollen künftig eingeschaltet werden

Daneben sollen laut Slowik die „innendienstlichen Regelungen“ für die Aufnahme von Unfällen, an denen Polizeifahrzeuge beteiligt waren, angepasst werden. Künftig soll nicht mehr das Verkehrsunfallkommando derselben Direktion den Fall übernehmen, deren Einsatzwagen gerade einen Unfall hatte. Dafür sollen nun die Unfallermittler einer anderen Direktion den Fall übernehmen.

Daneben soll bei der Unfallaufnahmen durch die Polizei nun künftig dezidiert in eigenen Vermerken protokolliert werden, wie die Fahrttüchtigkeit der Beamten geprüft wurde. Diese Prüfung ist bereits bei jedem Verdacht zum eine Standardmaßnahme, soll nun aber eigens dokumentiert werden. Je nachdem wie die Beamten die Fahrtüchtigkeit bewerten, können wie einen Alkoholtest - Atem und später im Blut - anordnen oder einen Richterbeschluss erwirken.

Bei Unfällen wird nicht in jedem Fall ein Alkoholtest gemacht. Damit der erfolgt, müssen Beamte einen korrekten Verdacht haben - je nachdem, welchen Eindruck die Unfallteilnehmer auf die Beamten machen.

Slowik will intern die Beamten der Berliner Polizei aber auffordern, nach einem Unfall in jedem Fall einen Atemalkoholtest zu machen. „Ich empfehlen allen meinen Mitarbeitern, die an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt sind, freiwillig einen Atemalkoholtest zu machen.“ So könne jeder Beamte einen Beitrag zu den Ermittlungen leisten und jedem Verdacht vorbeugen.

