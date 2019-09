Eine Kanzlei, zwei mittelalte Gründer, ein dritter Partner später dazu gekommen. Einer der Gründer ist geschieden und hat eine Affäre mit einer Mitarbeiterin, einer jungen Juristin, Anfang 30. Sie arbeitet in einem mehrköpfigen Team, das ihm zuarbeitet. Der andere Gründer findet, die junge Frau müsse kündigen und sich einen anderen Job suchen. Der Liebhaber findet das nicht. Wo ist der Ausweg?

Es gibt Unternehmen, vor allem in den USA, die Beziehungen zwischen Mitarbeitern grundsätzlich nicht dulden. Kleine und mittelständische Unternehmen können auch Regeln aufstellen, aber meistens tun sie es nicht. Das Thema wird unter Umständen ja erst dann akut, wenn normale Arbeitsabläufe wegen einer privaten Beziehung nicht mehr funktionieren. In Ihrem Fall könnte es passieren, dass andere Mitarbeiter sich gegenüber der Freundin des Mitgründers benachteiligt fühlen. Das muss dann natürlich thematisiert werden, damit eine für alle glückliche Lösung gefunden werden kann. Der Gründer, der fordert, die Geliebte des Kollegen müsse gehen, macht es sich sehr einfach, indem er das schwächste Glied in der Kette einfach loswerden will. Er könnte ja selbst eine neue Kanzlei aufmachen, wenn ihn das Verhältnis im Büro stört. Natürlich kann es passieren, dass die junge Kollegin von sich aus gehen möchte, wenn die Liebe irgendwann erlischt und Streitigkeiten folgen. Doch solange sich alle wie erwachsene Menschen benehmen, ihre Arbeit gut machen und das Betriebsklima stimmt, besteht eigentlich kein Handlungsbedarf.

Erst wenn da spürbar etwas ins Rutschen gerät, muss man eine Lösung finden. In dem Fall sollte der Liebhaber der jungen Frau nach Kräften helfen, in einer anderen Kanzlei eine gleichwertige Position zu bekommen, wenn sie diese Hilfe annehmen will. Wenn sie lieber ihren alten Job behalten möchte, könnte er sich natürlich überlegen, selber einen Neustart hinzulegen. Das ist aber wohl unrealistisch, wenn die Kanzlei gut läuft. Zu verlangen, dass die Frau einfach so kündigt, ohne einen neuen Job zu haben, finde ich nicht in Ordnung. Sie ist ja vermutlich nicht allein schuldig zu sprechen für die entstandene Situation.

