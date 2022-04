Nachdem ich mich hier als Zugereister zu erkennen gegeben habe – in Berlin bleibt man zugereist, auch wenn die Zureise 34 Jahre zurückliegt und man inzwischen zwei gebürtige Berliner zur örtlichen Demographie beigesteuert hat –, versuche ich das wiedergutzumachen durch die Berlinische Aktivität, lieben Gästen was Berlinisches zu bieten und mutig dorthin zu gehen, wo sonst nur Touristen sind.

Ich traf Besuch aus Hamburg auf der Terrasse des Motel One am Breitscheidplatz. Da gibt’s fast Rundumblick und der Turm der Gedächtniskirchenruine ist zum Greifen nahe. Dass dessen Uhr richtig ging, erfüllte mich mit trotzigem Stolz, denn das ist in Berlin eher die Ausnahme.

Am Rathaus Charlottenburg etwa wird derzeit falsch gemessen, wie mein Kollege Cay Dobberke in seinem Newsletter berichtet, was aber harmlos wirkt gegen den Berliner Uhren-Meltdown vor 25 Jahren: „Zu früh auf Winterzeit: BVG-Uhren gehen falsch“ (Tagesspiegel).

BVG-Computer hatten verschwitzt, „dass die Winterzeit in diesem Jahr nicht, wie bisher üblich, am letzten September-Wochenende, sondern vier Wochen später am 26. Oktober“ begann. Folge: „Die in falsch eingestellten Automaten entwerteten Fahrkarten verlieren eine Stunde zu früh ihre Gültigkeit.“

Immerhin: „Kontrolleure seien angewiesen, kulant zu sein.“

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf vom Tagesspiegel finden:

Spendenkisten für die Ukraine: Beschäftigte des Bezirksamts helfen Kriegsopfern

Hotel und Restaurant in ehemaligem Frauengefängnis

Corona-Update: Wegen sinkender Infektionszahlen könnte die Testpflicht in Schulen bald enden

Die Brunnensaison startet – doch nicht alle Wasserspiele sprudeln

Restaurant im Freibad Halensee eröffnet

Neues Geschäft für Bilderrahmen

Öffentliches W-Lan in Amtsgebäuden geplant

Freikarten für Architekturführung am Ernst-Reuter-Platz

Wir verlosen Konzerttickets

Zaun schützt Schwäne am Lietzensee

Am Rathaus gehen die Uhren falsch

Den Newsletter schreibt: Cay Dobberke

