Familien-Radtour von Marzahn nach Köpenick Kommse rauf, könnse runterkieken

Die Buletten sind gebraten, die Brote geschmiert und die Reifen aufgepumpt – an diesem Tag wollen wir uns mal wieder aufs Fahrrad schwingen. Meine Frau, meine Tochter und ich wagen uns in – aus unserer Sicht – bislang weitgehend unerforschte Regionen: Vom S-Bahnhof Ahrensfelde soll es entlang der Wuhle über die Gärten der Welt bis zum FEZ in der Wuhlheide gehen. Wir haben uns den gesamten Nachmittag Zeit genommen, 22 Kilometer stehen uns bevor.