Das Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag mit bunten Farben beschmiert. Ein Zeuge konnte die Täter zwar sehen, sie konnten aber unerkannt fliehen. Der Haupteingang der SPD-Parteizentrale war am Morgen großflächig mit rot, gelb und grün bespritzt.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, fand die Tat gegen 2:50 Uhr statt. Als die Beamten eintrafen, waren die zwei Tatverdächtigen allerdings schon geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wurde das Haus wurde in einer Fläche von sieben mal fünf Metern mit Farbe beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Verdachts auf politische Motive.

Eine Mitarbeiterin der SPD-Parteizentrale nahm die Tat mit Humor: Sie twitterte von ihrem privaten Account „Kann ich mit leben“ und postete einen bunten Regebogen dazu.

Mehr zum Thema SPD-Zentrale in Berlin Willy-Brandt-Haus mit Farbe und Steinen attackiert

Schon im Oktober wurde die Fassade des Willy-Brandt-Hauses beschädigt: Laut Zeugenangaben sollen mehrere maskierte Personen vor die SPD-Parteizentrale gerannt sein. Dabei warfen sie mit schwarzer Farbe gefüllte Flaschen und Pflastersteinen gegen das Gebäude.