Noshows sind der Alptraum aller hauptstädtischen Gastgeber. Gäste, die zusagen und dann unentschuldigt fehlen, sind leider keine Seltenheit. Deshalb werden schon mal mehr Zusagen akzeptiert, als Plätze vorhanden sind. Das auch das Gegenteil stressig sein kann, erfuhr die Mainzer Designerin Anja Gockel vor ihrer Show im Rahmen der Berliner Fashion Week im Hotel Adlon. Alle, alle waren gekommen, also war die Veranstaltung überbucht. Ein Spalier wurde gebildet, manche Gäste konnten sich das Spektakel auch von oben aus der Beletage anschauen.

Die Show hatte dann auch, aber keineswegs nur mit Mode zu tun. Die Kleidung, die man trägt, soll schließlich auch ein Lebensgefühl ausstrahlen. „Wir suchen Visionen“, sagte die Designerin und stellte die Frau vor, die neben ihr zum Star des Abends werden sollte: Yael Deckelbaum. Die israelische Sängerin ist ein Youtube-Star und nutzte den Abend für die Weltpremiere ihres neuen Albums „Women of the World Unite“.

Die Hälfte der Welt ist weiblich und voller friedlicher Energie

Entdeckt hat Gockel die Sängerin bei einem Aufenthalt in Tel Aviv, der ihr die Philosophie für ihre neue Linie gab. Sie will Kleidung für Frauen entwerfen, die sichtbar sein wollen. Sichtbar zu sein, sei nämlich wichtig, um den Männern, die immer wieder Kriege anzetteln, deutlich zu machen, dass die Hälfte der Welt weiblich ist und voller friedlicher Energie. Das Motiv „Alice in Wonderland“ hatte sie gewählt, „weil Alice das freie Kind in uns ist, das wir ins Erwachsenenalter mitnehmen sollten. Dazu passten die spielerisch fröhlichen Stoffe. Als Model betätigte sich hier auch Schauspielerin Christine Urspruch. Und zur Aftershow-Party ging es nicht nur in den Ballsaal, sondern auch in einen Pop-up-Store gegenüber. Auch Prosecco fördert schließlich den Mut zur Sichtbarkeit.