Ein in der rot-grün-roten Koalition diskutiertes erweitertes Ausländerwahlrecht für Berlin löst bei der größten Oppositionspartei scharfe Kritik aus. CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Wegner nannte es am Donnerstag „genauso hektisch wie unseriös“ und „ein durchschaubares Manöver“, kurz vor einer möglichen Wahlwiederholung noch das Wahlrecht ändern zu wollen.

SPD, Grüne und Linke planten ein „pauschales Wahlrecht für alle“ ohne Ansehen der Staatsbürgerschaft, sagte Wegner. Das sei grundgesetzwidrig. Nur wer sich einbürgern lasse, erhalte „mit diesem Bekenntnis zu unserem Staatswesen“ auch das Wahlrecht.

In der Tat wollen sich die Koalitionäre gleich nach der Sommerpause dem Landeswahlrecht widmen, wie zuerst die Berliner Morgenpost berichtete. Noch in diesem Jahr soll die Altersgrenze zum Wählen von 18 auf 16 Jahre fallen. Diese Verfassungsänderung ist nur möglich, weil auch die FDP dieses Ziel politisch unterstützt – und so die notwendige Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus sichern kann.

Ende September wird das Berliner Verfassungsgericht entscheiden, ob der Superwahltag des vergangenen Jahres ganz oder in Teilen wiederholt werden muss, nachdem es in zahlreichen Wahllokalen zu schweren Pannen gekommen war. Jugendpolitiker:innen von SPD, Grünen und der Linken wünschen sich, dass 16- und 17-Jährige schon wählen dürfen, wenn es zu Nachwahlen kommt. Laut Koalitionsjuristen wie Sebastian Schlüsselburg (Linke) ist das aber unwahrscheinlich, weil dann nicht mehr die selben Grundlagen wie bei der Wahl 2021 gegeben wären.

Überlegt wird zudem, in einem neuen Landeswahlrecht auch Nichtdeutschen das Stimmrecht zu geben. In Berlin leben fast 800.000 Ausländer, teils schon seit Jahrzehnten, die kein Wahlrecht haben. Wie bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, wollen die Abgeordneten der Regierungsfraktionen nach dem Sommer eine Bundesratsinitiative anschieben, um ein aktives Landes- und Kommunalwahlrecht für Ausländer auf bundesrechtliche Füße zu stellen.

FDP auf Bundesebene sieht Ausländerwahlrecht kritisch

Weil die Initiative im Bundesrat aber wohl nicht an der CDU vorbeikommen wird, schließt etwa Schlüsselburg einen Vorstoß über das Landesrecht nicht aus: So käme es schneller zu einer Klärung vor dem Bundesverfassungsgericht.

Bevor das passieren könnte, müsste jedoch erneut die FDP für die Zweidrittelmehrheit ins Boot geholt werden – und die sieht ein Ausländerwahlrecht über EU-Staatsbürger hinaus deutlich kritischer als eine Absenkung des Wahlalters. „Auf Bundesebene möchten wir als FDP eher zur Einbürgerung ermutigen und diese erleichtern“, sagte Björn Jotzo, parlamentarischer Geschäftsführer der Berliner Liberalen, dem Tagesspiegel.

Zu einer Ausweitung des Ausländerwahlrechts auf Landesebene habe seine Fraktion sich aber noch nicht verständigt. Auch, weil es von Rot-Grün-Rot dazu bisher noch keine konkrete Beschlussvorlage oder Anfrage gebe.