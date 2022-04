Die Veranstalter der so genannten „revolutionären 1.-Mai-Demonstration“ fühlen sich vom Bezirksamt Neukölln ausgebremst. Konkret werfen sie der Behörde vor, bei ihrer Routenplanung behindert zu werden. Die Veranstalter haben eine Route von Neukölln nach Kreuzberg angemeldet. Die Demonstration soll um 18 Uhr am Hertzbergplatz starten und dann über Sonnenallee, Kottbusser Damm und Adalbertstraße bis zum Oranienplatz führen.

In einer Pressemitteilung schreiben die Veranstalter, dass „beim Kooperationsgespräch am 20. April von der Versammlungsbehörde problematisiert“ worden sei, „dass der Bezirk Neukölln drei Straßenfeste plant. Diese sollen am Hermannplatz, in der Erkstraße und auf der Sonnenallee zwischen Pannierstraße und Reuterstraße stattfinden.“ Auf der Sonnenallee findet zum Beispiel ab 19 Uhr das öffentliche Fastenbrechen zum Ramadan statt.

Nach Angaben der Veranstalter der Demonstration sei ihre geplante Route „seit Wochen öffentlich bekannt“. Eine Verlegung des Auftaktortes der Demonstration sei aufgrund der fortgeschrittenen Mobilisierung und der Einbindung in das gesamte Demonstrationsgeschehen am 1. Mai nicht denkbar. Die Veranstaltungen des Bezirksamts dienten offenbar dazu, „unsere Demonstration zu behindern".

Christian Berg, der Pressesprecher des Bezirksamts, weist diese Vorwürfe scharf zurück. „Die Planungen für die Feste des Bezirksamts haben bereits vor vielen Wochen begonnen und die entsprechenden Anträge zur Sondernutzung sind im März abgestimmt worden. Zu diesem Zeitpunkt war dem Bezirksamt auch keine Routenplanung für die 'revolutionären 1.-Mai-Demo' bekannt“, teilte er mit.

Bezirk Neukölln will seine Feste nicht verlegen

Das Bezirksamt könne und werde die Feste nicht absagen. Gespräche mit den Veranstaltern der Demonstration fänden zurzeit statt, es gebe auch genug Möglichkeiten, eine andere Route zu finden. Gibt es keine Einigung, muss letztlich die bei der Berliner Polizei angesiedelte Versammlungsbehörde über die Route entscheiden.

Das Bezirksamt Neukölln organisiert sogar insgesamt fünf Veranstaltungen: einen großen Flohmarkt-Fundraiser mit Konzerten auf dem Hermannplatz, Live-Musik und eine Konzertbühne am Hermannplatz, ein großes Familien- und Kinderfest rund um das Rathaus und die Erkstraße, ein Fußball- und Tischtennisturnier in der Lessinghöhe sowie das öffentliche Fastenbrechen in Kooperation mit dem Deutsch-Arabischen Zentrum auf der Sonnenallee.

Damit, teilte Berg weiter mit, „wollen wir den 1. Mai friedlich und vielfältig begehen. Gleichzeitig wollen wir auch ein Statement dafür setzen, dass Neukölln vielfältig und friedlich ist.“

Im vergangenen Jahr hätten antisemitische Sprechchöre und Gewalteskalation bei der „revolutionären 1.-Mai-Demo“, die teilweise in Neukölln stattgefunden habe, dominiert. „Deshalb wollen wir mit den Veranstaltungen am 1. Mai zeigen, dass Neukölln gerade kein Ort für Gewalt und Antisemitismus ist, sondern ein Ort des friedlichen Zusammenlebens“, sagte Berg. Der Aufbau für die Veranstaltung werde bereits am Nachmittag beginnen.