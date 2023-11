FDP gegen SPD bei Einbürgerungen „Wer Deutscher werden will, muss wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen“

In der Ampel-Koalition bahnt sich ein Streit um das neue Staatsbürgerschaftsrecht an. Die FDP pocht darauf, dass ein eigenes Einkommen künftig Grundvoraussetzung dafür ist, um einen deutschen Pass zu erhalten. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Stephan Thomae, sagte dem Tagesspiegel am Mittwoch: „Wer Deutscher werden will, muss wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen. Die eigene Lebensunterhaltssicherung muss die Grundvoraussetzung für den deutschen Pass sein.“