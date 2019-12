Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) räumt in seinem Ressort auf. Am Donnerstag hat er den Leiter der Verfassungsschutzabteilung im Innenminister, Frank Nürnberger, in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Stübgen begründete diesen Schritt mit fehlendem Vertrauen. Er habe Nürnberger mit sofortiger Wirkung von der weiteren Dienstausübung entbunden.

In Kürze wird der Innenminister auch das Kabinett der Kenia-Landesregierung bitten, Nürnberger in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Der Minister, der seit mehr als fünf Wochen im Amt ist, hat sich für sein Vorgehen aber die Rückendeckung von Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) geholt.

Abteilungsleiter sind sogenannte politische Beamte und können jederzeit in den Ruhestand versetzt werden, wenn Minister nicht den Eindruck haben, dass die grundsätzlichen politischen Ziele und Ansichten von Regierung und Beamten nicht übereinstimmen.

Im politischen Potsdam geht seit einigen Wochen das Gerücht um, Nürnberger könnte entlassen werden. Der 48-Jährige ist erst im Februar 2018 zum Abteilungsleiter der Verfassungsschutzabteilung ernannt worden.

Offenbar kann auch die SPD gut mit seiner Abberufung leben, hinter den Kulissen war schon in der Amtszeit von Ex-Innenminister Karl-Heinz Schröter, der dieses Amt bis 20. November bekleidet, von Unstimmigkeiten die Rede. Demnach soll Schröter höchst unzufrieden und unglücklich gewesen sein über seine eigene Entscheidung, Nürnberger zum Verfassungsschutzchef zu machen.

Nürnberger wuchs in Thüringen auf, studierte Jura in Potsdam, war dann in der Justizverwaltung des Freistaates Sachsen. 2002 wechselte er nach Brandenburg und war dort einige Jahre Dezernatsleiter für Fachplanung in der Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg.

2013 wurde er Leiter der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt, wo die gesamte Erstaufnahme von Asylbewerbern in Brandenburg organisiert wird. In dieser Zeit musste er auch die steigende Zahl an Flüchtlingen und die teils chaotischen Zustände in den Jahren 2015 und 2016 meistern.

Ex-Innenminister Karl-Heinz Schröter (links) und Frank Nürnberger, Brandenburgs Verfassungsschutzchef. Foto: Nestor Bachmann/dpa

Als er Nürnberger als neuen Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes installierte, sagte Ex-Innenminister Schröter im Januar 2018, Nürnberger sei „einer unserer besten Leute“. Er habe sich in „allen seinen bisherigen Verwendungen in höchstem Maße bewährt“. Die Leitung der Ausländerbehörde des Landes sei „in den letzten Jahren mit Sicherheit einer der schwersten Jobs, die dieses Land zu vergeben hatte“.

Diese Aufgabe habe Nürnberger hervorragend gemeistert und sich unter besonders schwierigen Bedingungen hoch bewährt. Er könne große Behörden leiten, vereinige Entschlusskraft mit Fingerspitzengefühl, sei ein Mann der Praxis, der Land und Leute kenne, ein Problemlöser und Tatmensch. Der Posten des Verfassungsschutzchefs sei „erneut“ einer der „schwierigsten Jobs, die das Land zu vergeben hat“.

Doch tatsächlich soll Schröter selbst alsbald gemerkt haben, dass er eine Fehlentscheidung getroffen haben könnte. Allerdings haben beide noch unter der rot-roten Koalition dafür gesorgt, dass der Verfassungsschutz deutlich aufgestockt wird – wegen der wachsenden Gefahren durch Islamisten und Rechtsextremisten.