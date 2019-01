Die Reanimation des ältesten Presseballs der Welt war erfolgreich. So viel lässt sich schon sagen. Am Samstagabend laden Werbe-Experte Mario Koss und seine Partnerin Melanie Simond zum 118. Presseball ins Hotel Maritim ein. Und sie freuten sich schon vorab auf eine große Bandbreite bei den 1600 Gästen, auf einen Ball der Generationen. Das Motto war zweigeteilt, ergab aber letztlich die runde Summe von 100 Jahren relativen Glücks, die bewusst zu feiern es sich lohnt: „70 Jahre Bundesrepublik Deutschland“ und „30 Jahre Mauerfall“.

In einem Grußwort unterstreicht auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller, dass „die beschwingte Zusammenkunft von Politik, Kultur, Wirtschaft und Medien dazu einlädt, sich die besondere Bedeutung dieser Ereignisse in Erinnerung zu rufen“. Zudem sei mit dem Presseball ein klares Statement für die Grundwerte unserer Demokratie verbunden.

Zur richtigen Zeit

Auf diesen Aspekt ging auch Bundesratspräsident Daniel Günther in einem Beitrag für den „Ballbegleiter“ ein. Dies sei der richtige Zeitpunkt, an eine Zeit zu erinnern, „in der Deutschland noch durch eine Mauer getrennt war und in der Meinungsfreiheit für einen Teil unserer Bevölkerung allenfalls ein Luftschloss war“. Zu Mauerzeiten war der Berliner Presseball schon deshalb das wichtigste gesellschaftliche Ereignis in West-Berlin, weil dort durch ihre Präsenz die Stadtkommandanten die Verbundenheit der West-Alliierten mit dem freien Teil der Stadt demonstrierten. An diesen Geist erinnerte Edzard Reuter in seiner Grußadresse: „Es ist das Fest, das einmal im Jahr die gemeinsame Bindung von Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien an die Grundwerte eines freiheitlichen Gemeinwesens dokumentiert – und dabei nicht auf das ernste Wort oder die entschlossene Tat vertraut, sondern auf die Überzeugungskraft und Beschwingtheit von Musik, Eleganz und Wein.“

Viele Wiederholungsgäste

Als Festrednerin hatte Familienministerin Franziska Giffey ihr Kommen zugesagt. Mit dabei sein wollten diesmal aber auch die Senatoren Dilek Kolat und Dirk Behrend, Brandenburgs Finanzminister Christian Görke, Verleger Florian Langenscheidt, Moderator Dieter Kronzucker, Imamin Seyran Ates, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, Polizeipräsidentin Barbara Skowik, der Chefredakteur von Charlie Hebdo, Gerard Biard, der chinesische Botschafter Shi Mingde, Bischof Markus Dröge, die Schauspieler Brigitte Grothum, Barbara Schöne, Dieter Hallervorden, Georg Preuße und Hardy Krüger junior, Staatssekretärin Sawsan Chebli, Produzentin Alice Brauner, Fußballer Jean-Marie Pfaff und Designerin Nanna Kuckuck. Viele Wiederholungsgäste vom letzten Jahr lassen darauf schließen, dass der Ball wieder ein Stammpublikum gewonnen hat.

„It’s raining Men“

Mit dem Erlös der Tombola werden unter anderem die Vereine „Kinder in Gefahr“, „I am Jonny“ und die Berliner Kältehilfe unterstützt. Als Starduo hatte man für den mitternächtlichen Auftritt The Weather Girls engagiert, die mit ihrem alten Hit „It’s raining Men“ recht zuverlässig Stimmung produzieren. Neben einer Power Drumming Show der Misses Toms wollten unter anderem das Berliner Show Orchestra und Abba4U antreten, um den Gästen einen kurzweiligen Tanzabend zu bescheren.

Zur Einstimmung in das von Chris Fleischhauer und Mario Schmidt moderierte Programm waren der Kinderchor der Komischen Oper und Schüler des Musikgymnasiums Carl Philipp Emanuel Bach verpflichtet worden. Den Eröffnungstanz sollte die Tanzschule Broadway bestreiten. Zudem gab es viele Unterstützer, wie die Botschaft von Ecuador oder das Café Reichert.

Wer den Ball verpasst hat, braucht gar nicht traurig zu sein. Denn zum ersten Mal laden die Macher des Presseballs, der vier Jahre älter ist als der berühmte Wiener Opernball, im Sommer zu einer Gala in die Große Orangerie vom Schloss Charlottenburg ein. Auch an diesem Abend, am 17. August, darf dann getanzt werden.

