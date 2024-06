Femizid in Köpenick 34-jährige Frau in ihrer Wohnung getötet – Tatverdächtiger festgenommen

Eine 34-jährige Frau ist am frühen Montagmorgen in ihrer Wohnung im Berliner Ortsteil Köpenick getötet worden. Polizisten fanden sie dort „mit nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen“ auf. Dabei trafen sie auch einen ebenfalls 34-jährigen Mann an und nahmen ihn als mutmaßlichen Täter fest. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit.

Bezirke-Newsletter: Treptow-Köpenick Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Offenbar handelte es sich um einen Femizid. Damit sind unter anderem Tötungen von Frauen und Mädchen durch Männer gemeint, die mit diesen in einer Beziehung standen. „Wir gehen von einer Beziehungstat aus“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem Tagesspiegel. Nähere Angaben zur Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer machte er zum Schutz der Ermittlungen nicht. Es handle sich allerdings nicht um den aktuellen Lebensgefährten.

Die Staatsanwaltschaft bereitete am Montagnachmittag einen Antrag auf einen Haftbefehl vor, am Dienstag soll der Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Hilfe bei häuslicher Gewalt Gewalt gegen Frauen und Kinder ist die häufigste Form von Gewalt. Sie zieht sich durch alle sozialen Schichten und findet meist Zuhause statt – gerade dort, wo Geborgenheit gesucht wird. Häufig sind die Täter Personen, denen die Betroffenen zuvor vertraut haben. In Berlin gibt es ein Netz von Hilfsangeboten wie Frauenhäuser, Beratungsstellen und Zufluchtswohnungen. Auch Polizei und Justiz helfen. Betroffene häuslicher Gewalt, aber auch Familienangehörige oder Kolleg:innen können sich unter der Rufnummer 030 611 03 00 bei der BIG-Hotline täglich in der Zeit von 8 bis 23 Uhr telefonische Hilfe, Beratung und Unterstützung holen. Auch für Kinder, die in der Regel Zeugen und damit Opfer der Gewalt sind, gibt es beim Kindernotdienst eine eigene Notrufnummer: 030 61 00 61. Daneben bietet das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der kostenfreien Rufnummer 08000 116016 rund um die Uhr Betroffenen die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit anonym und sicher beraten zu lassen.

Der Mitteilung zufolge hatte ein Bekannter der 34-Jährigen die Polizei gegen 6 Uhr zu der Wohnung in der Gartenstraße gerufen, weil er einen Unglücksfall vermutete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich dieser Verdacht bestätigt, hieß es.

Nähere Angaben zum Tathergang und der Art der Verletzungen machte die Staatsanwaltschaft nicht. Der Sprecher verwies dabei auf das Täterwissen.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln zu den Hintergründen der Tat.