Nach rund sechseinhalb Wochen Sommerferien startet diesen Montag in Berlin und Brandenburg das neue Schuljahr. Einmal mehr wird es kein normales werden: Denn die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, auch die Schulen müssen Energie sparen, und immer mehr Schüler aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien drücken die Schulbank.

Im neuen Schuljahr lernen in den Berliner Schulen so viele Schülerinnen und Schülern wie noch nie. Ihre Zahl stieg an den allgemeinbildenden Schulen im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um gut 6800 auf 383.290, so die Bildungsverwaltung.

Nicht alle legen am Montag los: Berlins Erstklässler werden erst am kommenden Sonnabend, 27. August, eingeschult, am 29. August startet dann ihr Unterricht. 37.050 Kinder sind an den Schulen angemeldet, 1370 mehr als vor einem Jahr. Laut Bildungsverwaltung ist das die höchste Zahl seit 2005.

Wie in den Vorjahren schlägt der bundesweite Fachkräftemangel erneut an Berlins Schulen durch. Nach Angaben der Bildungsverwaltung lag der Einstellungsbedarf bei 2645 unbefristeten Vollzeitstellen, allerdings konnten bisher nicht alle besetzt werden.

Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) bezifferte die Lücke unbesetzter Stellen vor einigen Tagen auf 875 – bei insgesamt mehr als 34.000 Lehrkräften. Etliche der neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer sind Quereinsteiger ohne Lehramtsstudium.

Testpflicht an Brandenburger Schulen

In Brandenburg startet an diesem Montag für rund 303.000 Schülerinnen und Schüler wieder der Unterricht. In der ersten Woche nach den Sommerferien gilt für nicht immunisierte Schüler, Lehrkräfte und andere Beschäftigte an den Brandenburger Schulen eine dreimalige Testpflicht. Anschließend soll es keine Corona-Beschränkungen mehr geben und der Unterricht in allen Klassen ohne Masken in Präsenz stattfinden.

Auch für die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet sind, gilt vom neuen Schuljahr an die Schulpflicht. Wie viele Schüler dies betrifft, kann vom Brandenburger Bildungsministerium erst nach dem Schulstart erhoben werden. Vor den Sommerferien waren an den Brandenburger Schulen rund 4500 Schüler aus der Ukraine gemeldet.

Die Brandenburger Polizei hat zum Schulstart am Montag Kontrollen an den Schulwegen angekündigt. Denn insgesamt 24.000 Erstklässler starten in den Unterricht. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer daher um besondere Rücksichtnahme, weil die Kinder sich nun auf dem Schulweg erst im Verkehr zurechtfinden müssen. (dpa)