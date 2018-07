Am Mittwoch um 10.30 Uhr ertönte das erlösende letzte Klingeln: Die Sommerferien sind da! Sechs Wochen keine Schule. Damit die Zeit bis zum 20. August nicht langweilig wird, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt. Vorab schon mal der Hinweis, dass Familien mit dem Superferienpass häufig günstiger unterwegs sind, damit kommt man während der Ferien kostenfrei in Berlins Freibäder. Für neun Euro gibt es den Pass in Supermärkten, Stadtbibliotheken und beim Jugendkulturservice.



Naturpark Stechlin

Schon mal mit Fuchs und Hase telefoniert? Nein? Dann ab nach Stechlin-Menz. In der Naturerlebnisausstellung „Lebensraum Wald, Wasser, Moor“ im NaturParkHaus Stechlin können Kinder nicht nur die Tiere des Waldes anrufen, sondern auch Ameisenhügel erkunden und mit der Waldschatztruhe die Sinne schärfen. Auf Erlebnispfaden wie dem Moorpfad kommt man der Natur sehr nahe. Öffnungszeiten und Eintrittspreise unter www.naturparkhaus.de. Mit dem Superferienpass ist das Vergnügen noch günstiger.

Kletterpark Bernau

Schneller, höher, weiter – der Kletterpark Bernau macht’s möglich. Denn hier sind Besucher nicht nur in luftigen Höhen unterwegs, sie können auch ihre Zielgenauigkeit beim Bogenschießen auf die Probe stellen. Wer in den Ferien Geburtstag habt, kann ihn hier auf einem Segway-Parcours feiern. Während der Ferien ist der Kletterpark von Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr, geöffnet. Zum Segway-Fahren und Bogenschießen ist eine Anmeldung erforderlich: vectoura.de. Auch hier sorgt der Superferienpass für Rabatte.

Deutsches Technikmuseum

Im Deutschen Technikmuseum kann man sich als Wissenschaftler und Entdecker ausprobieren. Ab Freitag, 6. Juli, gibt es jeden Tag spannende Workshops. Zum Beispiel lässt sich dort Papier herstellen, selbst ein Auto bauen oder abgefahrene Dinge wie einen Zahnbürstenroboter. Für diese Zusatzangebote zahlt man nur den regulären Museumseintritt, die Termine der Workshops finden sich unter www.sdtb.de. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Anzahl der Plätze ist aber bei einigen Workshops begrenzt – früh dort sein lohnt sich!

Kulturhaus Spandau

Es geht rund in der Villa Kunterbunt: Pippi Langstrumpf feiert ihren Geburtstag! Im Familientheater auf der Freilichtbühne des Kulturhauses Spandau können die Gäste miterleben, wie Pippi mit Tommy, Annika und dem kleinen Onkel den Tag verbringt. Bei den Vorbereitungen machen ihr aber die Suppe, Donner-Karlsson und ein paar Gespenster Probleme. Karten für das Musical in Spandau sind unter Tel. 6270-5926 erhältlich.

Schnitzeljagd in Kreuzberg und Neukölln

Jeden Tag auf derselben Schaukel hin und herschwingen – das wird irgendwann langweilig. Deshalb gibt es in der Buchhandlung Krumulus am Südstern 4 in Kreuzberg eine Schnitzeljagd-Karte, die man für die Suche nach den tollsten Spielplätzen in Kreuzberg und Neukölln braucht. Sind alle Orte auf der Karte gefunden und erkundet, wird die Karte am Ende der Sommerferien wieder abgegeben, verlost wird unter den Teilnehmern ein Entdecker-Preis.

Museumsdorf Düppel

Wissen, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben – wer möchte das nicht? Im Museumsdorf Düppel am südwestlichen Stadtrand in Zehlendorf lässt sich die Zeit zurückdrehen, statt nur in Büchern über die Vergangenheit zu lesen. Vom 17. Juli bis 9. August laufen verschiedene Workshops – Dauer: jeweils drei Tage. Dabei lernen die Teilnehmer Fechten und Bogenschießen wie die alten Rittersleute, stellen echtes Pech her, setzen sich ans Spinnrad oder zaubern aus den Zutaten des Museumsgartens mittelalterliche Speisen. Wohl bekomms! Weitere Informationen und Anmeldung unter www.dueppel.de.

Deutsches Historisches Museum

Für ein Abenteuer auf hoher See muss man als Berliner Schulkind nicht in den Urlaub fahren: Im Deutschen Historischen Museum wartet ein Klabautermann, der mit seinen Gästen eine virtuelle Reise in zwölf europäische Häfen unternimmt. Unterwegs muss die Reisegesellschaft knifflige Rätsel lösen und diverse Seemannsknoten. Montags und freitags um 14 Uhr wird der Anker gelichtet, dienstags und donnerstags schon um 11 Uhr. Auch Fantasy-Fans kommen im Deutschen Historischen Museum auf ihre Kosten: Das Museum bietet einen Workshop an, bei dem die Teilnehmer auf unterhaltsame Weise lernen, was aus der mittelalterlichen Geschichte Europas in den Welten von Frodo, Harry Potter und Game of Thrones versteckt ist. Anmeldung unter fuehrung@dhm.de oder Tel. 2030-4750.