Im Dauerstreit zwischen dem Senat und Airbnb hat sich die Zimmervermittlungsplattform mit einem Brief an die Stadt gewandt. In dem Schreiben an Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), das dem Tagesspiegel vorliegt, erneuert Airbnb sein Angebot zur Zusammenarbeit. Man sei „nach wie vor an einer echten Kooperation mit Berlin interessiert“, heißt es darin. Konkret geht es darum, die Plattform für Ferienwohnungen mit einem System der Stadt zu verknüpfen, um die oft nötigen Registrierungen und Genehmigungen effektiver abzuwickeln.

Nur wenige Anbieter haben eine Registrierungsnummer

Seit dem 1. August schreibt das Zweckentfremdungsverbotsgesetz vor, dass die meisten Gastgeber bei kurzzeitigen Zimmervermietungen eine Registriernummer angeben müssen. Doch nach einer Auswertung des rbb hatten im November von 13.644 Inseraten nur 1242 eine solche Nummer.

„Airbnb hat dem Land Berlin mal eine Kooperation angeboten, unter der Voraussetzung, dass auch wir Daten zur Verfügung stellen“, sagte Lompscher dem rbb. „Das kommt natürlich überhaupt nicht infrage.“ Die Amerikaner stellen in dem Brief klar, dass, „anders als wiederholt irrtümlich vom Senat behauptet, das Land Berlin keine personenbezogenen Daten der Bürger an Airbnb weitergeben würde“. Stattdessen würden Gastgeber direkt auf ein Portal des Landes geleitet, um sich zu registrieren. Die Bezirksämter hätten so eine bessere Übersicht und Kontrollmöglichkeiten. Airbnb bietet auch an, die Kosten für eine solche Schnittstelle zu tragen. In anderen Ländern wird das bereits genutzt.

Die Senatorin prüft den Vorschlag. Ob es zum angebotenen Treffen kommt, ist aber fraglich. Schließlich sagte sie im Interview auch: „Wir kooperieren nicht mit einem privaten Anbieter.“