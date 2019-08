Bereits am Mittwoch haben Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes bei einer Razzia an mehreren Orten in Berlin und Brandenburg zahlreiche Waffen sichergestellt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Kriegswaffenkontrollgesetzes gegen vier Beschuldigte ermittelt.

Bei den Durchsuchungen in Berlin-Wedding sowie in Groß Glienicke, Teltow und Schönefeld in Brandenburg sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, hieß es. Die Ermittler fanden mehrere Pistolen, zwei Stockdegen, ein Repetiergewehr, eine Blitz-Blendgranate, größere Mengen Munition sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag.

In Wedding und in Schönefeld sind die beiden 26 und 38 Jahre alten Hauptverdächtigen festgenommen worden, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagte. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen die beiden Deutschen beantragt, die beiden Männer sollten noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die anderen Verdächtigen aus Groß Glienicke und Teltow blieben auf freiem Fuß.