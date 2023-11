Festnahmen nach antiisraelischen Parolen 2000 Menschen bei Solidaritätsdemo für Palästina in Berlin

An einem pro-palästinensischen Demonstrationszug durch Berlin-Kreuzberg und -Mitte haben am Samstagnachmittag rund 2000 Personen teilgenommen. Das teilte die Polizei dem Tagesspiegel auf Anfrage mit. Angemeldet waren 5000 Menschen. Der Zug startete mit knapp 750 Teilnehmenden am Anhalter Bahnhof und soll über den Potsdamer Platz und Unter den Linden bis 20 Uhr den Berliner Dom erreichen.

Der Sprecherin zufolge skandierten mehrere Jugendliche antiisraelische Parolen und wurden festgenommen. Die Polizei untersagte den Personen die weitere Teilnahme an der Demonstration.

Bereits vor dem Start des angemeldeten Protests kam es zu einer Festnahme. Nachdem ein Mann aus der Menschenmasse heraus den Mittelfinger in Richtung der Beamten gestreckt hatte, wurde er festgenommen und musste sich einer Identitätsfeststellung unterziehen, sagte eine Polizeisprecherin.

Außerdem haben die Einsatzkräfte mehrere Plakate kontrolliert und für die Demonstration verboten. Verschiedene Akteure aus dem pro-palästinensischen Spektrum hatten auf Instagram zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen.