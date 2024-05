Feuer am Berliner Alexanderplatz S-Bahnverkehr für zwei Stunden lahmgelegt – weiterhin Störungen

Am Alexanderplatz in Berlin-Mitte hat am frühen Montagmorgen ein Lagerraum direkt unter den Bahngleisen gebrannt. Der Nah- und Fernverkehr wurde daher zwischen drei und fünf Uhr vollständig eingestellt, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Den Brandbekämpfern schlugen in den frühen Morgenstunden aus dem etwa 50 Quadratmeter großen Raum hohe Flammen und starker Rauch entgegen. Zunächst hatten einige Mülltonnen direkt an der Bahntrasse gebrannt, anschließend griff das Feuer auf den Lagerraum über.

Die S-Bahn Berlin teilte gegen 6 Uhr auf X mit, dass auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 mit Verspätungen und Zugausfällen wegen des erfolgten Feuerwehreinsatzes zu rechnen sei.

Während der Löscharbeiten wurden die Oberleitungen der Bahngleise abgeschaltet. Die insgesamt 32 eingesetzten Feuerwehrleute brachten die Flammen unter Kontrolle.

Wie die Berliner Feuerwehr auf X um 4.42 Uhr mitteilte, gab es keine verletzten Personen, der Zugverkehr vor Ort war in der Zeit des Löscheinsatzes komplett eingestellt.

Vier umliegende Geschäfte sind so stark verraucht, dass sie am Montag nicht öffnen können. Die Polizei gab am Morgen zunächst keine Informationen zur Brandursache. (mit dpa)