Seit Dienstagnachmittag ist der U-Bahnverkehr auf der Linie U1/U3 unterbrochen. Der Grund war ein Böschungsbrand unter der Hochbahn, der auch die Gleisanlagen der BVG beschädigte. Die Leitstelle des Verkehrsbetriebs geht davon aus, dass die Unterbrechung wegen der Reparatur eine Woche andauern könnte, wie der Tagesspiegel am Abend aus der Leitstelle erfuhr.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr erstreckte sich das Feuer an der Zossener Brücke auf eine Fläche von 500 Quadratmetern entlang des Landwehrkanals. Um 16.53 Uhr ging der Alarm ein, um 17.34 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Laut BVG hatten sich zusammengekehrte Laubberge entzündet. Bis zu sieben Meter hohe Flammen seien empor gestiegen, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Dabei beschädigten sie an mehreren Stellen Kabel, die an der Unterseite der Hochbahn befestigt sind. Der Schaden sei erheblich, so der Sprecher. Noch seien allerdings nicht alle Defekte dokumentiert.

Die Bahnhöfe Möckernbrücke, Hallesches Tor und Prinzenstraße mussten während des Brandes evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr auf Höhe der Zossener Brücke kurzfristig unterbrochen. Die Ursache des Feuers ist bisher unbekannt, die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die BVG hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, der seit 18.15 Uhr regelmäßig verkehrt. Fuhren zuvor noch Busse zwischen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor, verkehren sie mittlerweile zwischen Kottbusser Tor und Gleisdreieck. Fahrgäste können von dort Züge der U2 nutzen, um Richtung Nollendorfplatz zu gelangen.