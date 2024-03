Feuer auf A100-Baustelle Mehrere Lkw in Berlin-Neukölln ausgebrannt

Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zu Freitag zu einem Feuer in Neukölln ausgerückt. Auf der A100-Baustelle an der Kiefholzstraße brannten um kurz nach 4 Uhr mehrere Baufahrzeuge, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigte. Nach vorläufigen, bislang unbestätigten Angaben der Polizei brannten vier Lkw komplett aus. Zuerst hatte die „B.Z.“ über den Brand berichtet.

Laut Angaben der Polizeisprecherin waren am frühen Freitagmorgen noch Kräfte des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) vor Ort, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich möglicherweise Brandsätze an einem Fahrzeug befinden. Sollten sich Hinweise auf eine politisch motivierte Tat ergeben, werde der polizeiliche Staatsschutz hinzugezogen, sagte die Sprecherin weiter.

Das Baugelände an der Kiefholzstraße steht in Zusammenhang mit der Autobahn 100, die derzeit ausgebaut wird. Die Polizei prüft auch, ob es einen Zusammenhang mit einem früheren Brand auf dem Baugelände gibt – für Aussagen darüber sei es aber noch zu früh, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. (Tsp, dpa)