Feuer auf A100-Baustelle Sechs Baufahrzeuge in Berlin-Neukölln ausgebrannt

Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zu Freitag zu einem Feuer in Neukölln ausgerückt. Auf der A100-Baustelle an der Kiefholzstraße brannten um kurz nach 4 Uhr mehrere Baufahrzeuge, wie die Polizei am Freitagmorgen auf Nachfrage bestätigte.

Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Vormittag brannten sechs Baufahrzeuge komplett aus. Ein weiteres Fahrzeug sowie ein Container gerieten demnach ebenfalls in Brand, konnten aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Zuerst hatte die „B.Z.“ über den Brand berichtet.

Wie die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X mitteilte, war sie mit 47 Kräften im Einsatz. Der Brand sei schnell gelöscht worden, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten demnach jedoch länger an. Die Einsatzstelle sei an die Polizei übergeben worden, hieß es.

Laut Angaben des Polizeisprechers waren am Freitag Kriminaltechniker vor Ort, um die Brandursache festzustellen. Auch Beamte des Polizeilichen Staatsschutzes seien hinzugezogen worden, um festzustellen, ob möglicherweise eine politische Tatmotivation vorliegt. Je nach Feststellung soll entweder ein Brandkommissariat oder der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Das Baugelände an der Kiefholzstraße steht in Zusammenhang mit der Autobahn 100, die derzeit ausgebaut wird. Die Polizei prüft auch, ob es einen Zusammenhang mit einem früheren Brand auf dem Baugelände gibt – für Aussagen darüber sei es aber noch zu früh, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. (Tsp, dpa)