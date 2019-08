Am Freitagnachmittag ist in Neukölln ein Brand ausgebrochen. In der Lahnstraße stehen rund 100 Quadratmeter eines Schrottplatzes in Flammen. Rund 35 Einsatzkräfte sind im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen ist und ob es Verletzte gibt, war zunächst nicht bekannt.

Viele Menschen in Berlin entdeckten die dunklen Rauchwolken am Himmel. Einige stellten Fotos davon auf Twitter. (Tsp/dpa)