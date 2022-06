In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 14.30 Uhr fingen Einrichtungsgegenstände in einer Haftzelle im obersten Geschoss des Gebäudes am Saatwinkler Damm an zu brennen, wie die Feuerwehr mitteilte.

21 Personen mussten nach dem Brand auf Verletzungen untersucht werden, davon wurden sieben behandelt. Zwei Verletzte mussten in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Unter den Verletzten befinden sich Häftlinge sowie auch Justizpersonal.

Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. 60 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, darunter hauptsächlich Rettungsdienstpersonal. (Tsp)