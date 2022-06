In einer Parkanlage an der Gotlindestraße in Lichtenberg kam es in der Nacht zum Pfingstsonntag zu einem Brand. Mehr als 50 Quadratmeter Vegetationsfläche seien von den Flammen erfasst worden, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel.

Zunächst sei man von einem kleineren Feuer auf nur 30 Quadratmetern Fläche ausgegangen und nach der Brandmeldung um 1.21 Uhr mit kleineren Löschfahrzeugen zum Brandort gefahren. „Wir haben dann aber noch mal einige Fahrzeuge nachgeordert, um das Feuer sicher und schnell unter Kontrolle zu bringen“, sagte der Sprecher.

Dies sei nach knapp zwei Stunden auch gelungen: Um 3.12 Uhr hatten die insgesamt 22 Einsatzkräfte mit sieben Löschfahrzeugen den Brand unter Kontrolle. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zur Ursache konnte der Feuerwehrsprecher keine Aussage machen.

Die Berliner Polizei teilte auf Anfrage des Tagesspiegel mit, dass entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden und man von Brandstiftung ausgehe. „Es gibt keine Hinweise auf eine Selbstentzündung“, sagte ein Sprecher.

Genau das soll allerdings die Ursache für einen Brand am Pfingstsamstag in einem Wäschereilager in Alt-Hohenschönhausen sein. Laut Polizei war die Feuerwehr gegen 13 Uhr in eine Lagerhalle an der Werneuchener Straße gerufen worden, wo Wäsche in Brand geraten war. Nach den derzeitigen Ermittlungen gehe man von einer Selbstentzündung aus, hieß es.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Dazu könne es beispielsweise kommen, wenn noch feuchte oder unsachgemäß gereinigte und mit bestimmten Pflanzenölen verschmutzte Wäsche gestapelt werde und sich Fäulnis entwickele. Dabei entstünden hohe Temperaturen, die zur Selbstentzündung führen können. Auch bei dem Feuer in Alt-Hohenschönhausen kam niemand zu Schaden.

Insgesamt verlaufe das Pfingstwochenende für die Feuerwehr in Berlin bislang relativ ruhig, sagte der Sprecher. Im Gegensatz zu Brandenburg gebe es in der Hauptstadt bislang noch keine erhöhte Waldbrandgefahr.

Mehr zum Thema Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg Diebe brechen in Mercedes-Benz-Arena ein und werden geschnappt

Das könne sich aber mit den hohen Temperaturen schnell ändern, weshalb man vorsichtig mit Zigarettenkippen und offenem Feuer sein sollte.