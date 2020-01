In einem S-Bahnbogen am Monbijoupark in Berlin-Mitte brannte es am Montagnachmittag. Die Berliner Feuerwehr musste mit 18 Kräften vor Ort das Feuer löschen und befindet sich zum Zeitpunkt noch immer vor Ort.

Nach Angaben eines Sprechers musste der Fernbahnverkehr aufgrund des Brands kurzfristig unterbrochen werden. Die S-Bahn war nicht von Ausfällen betroffen.

Der James-Simon-Park befindet sich gegenüber der Museuminsel und neben dem Hackeschen Markt. Die Feuerwehr ist seit etwa anderthalb Stunden vor Ort. Menschen waren ersten Informationen zufolge nicht in Gefahr. Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt.