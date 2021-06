Großeinsatz an der Shoppingmeile: Mit über 80 Kräften ist die Berliner Feuerwehr am Samstagnachmittag zu einen Dachstuhlbrand an der Schloßstraße ausgerückt. Das Feuer in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Düppelstraße Ecke Kieler Straße war nach einer Stunde gelöscht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dennoch sei es zu großen Verkehrsbehinderungen gekommen. Auch hätten viele Passanten den Einsatz beobachtet, sagte der Sprecher. Die Schaulustigen hätten der Feuerwehr allerdings nicht im Weg gestanden.

Verletzte habe es nach Angaben der Feuerwehr nicht gegeben. Kurz nach 14.30 Uhr seien sehr viele Anrufe bei den Rettern eingegangen. Deshalb seien mehr Kräfte losgeschickt worden als gewöhnlich. Auch sei bei Dachbränden ein größeres Aufgebot nötig, sagte der Sprecher.

Da der Dachstuhl des fünfgeschossigen Gebäudes im Ortsteil Steglitz eine Baustelle sei, sei der Brandort leicht zugänglich gewesen. Die Feuerwehr musste zwei Druckgasbehälter vor der Hitze in Sicherheit bringen. Zunächst gab es Hinweise, dass sich noch Personen in dem Gebäude befinden sollen. (dpa)