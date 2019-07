Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Nähe von Jüterbog (Teltow-Fläming) ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Ein Löschhubschrauber wurde angefordert. Welches Ausmaß der Brand hat, ist noch nicht klar. Menschen sind nicht in Gefahr.

Das Land Brandenburg hat wegen des Brandes eine Gefahreninformation herausgegeben, die dazu auffordert, Rundfunk und Fernsehen einzuschalten und sich über alle verfügbaren Medien zu informieren. Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Wie der RBB unter Berufung auf den Landkreis Teltow-Fläming berichtete, handelt es sich bei dem brennenden Gebiet um eine Fläche, auf der Munition vermutet wird. Dies erschwert die Löscharbeiten, weil die Feuerwehr nicht direkt an den Brandherd herangelangen kann.

Schon mehrfach ist es auf dem Gelände zu Bränden gekommen, zuletzt im Juni. Rund 250 Hektar standen in Flammen. Auch im vergangenen Jahr standen hier rund 200 Hektar in Flammen. Die Feuerwehr konnte wegen der Munition auf dem Gelände nur von außen löschen und eine Ausbreitung verhindern.