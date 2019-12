Bei einem Brand in Felixsee (Spree-Neiße) hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen einen Toten entdeckt. Der Schwelbrand war in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Friedrichshain ausgebrochen, wie die Polizei weiter mitteilte. Wiederbelebungsversuche des 64-jährigen Bewohners durch die Feuerwehr blieben erfolglos. Der Brand wurde umgehend gelöscht. Weitere Details zur Brand- und Todesursache waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)