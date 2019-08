Am Freitagnachmittag ist in Neukölln ein Brand ausgebrochen. In der Lahnstraße standen rund 100 Quadratmeter eines Schrottplatzes in Flammen. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen ist und ob es Verletzte gibt, war zunächst nicht bekannt.

Die Feuerwehr bat am Nachmittag die Menschen in einigen Bezirken, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Dies galt für Britz, Neukölln, Kreuzberg, Tempelhof, Schöneberg und Steglitz, weil die Rauchwolken nach Angaben der Feuerwehr teilweise über diese Bezirke ziehen.

Am Abend gab die Feuerwehr dann aber Entwarnung: Bei Luftmessungen in der Umgebung habe man keine bedenklichen Werte festgestellt, die Geruchsbelästigung werde aber noch ein wenig andauern. Die Löscharbeiten würden die Feuerwehr aber noch bis in den späten Abend beschäftigen.

Viele Menschen in Berlin entdeckten die dunklen Rauchwolken am Himmel. Einige stellten Fotos davon auf Twitter. (Tsp/dpa)