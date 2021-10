In der Nacht zu Sonntag hat sich in Berlin-Lichtenberg ein schwerer Unfall ereignet. Beteiligt waren ein Pkw und eine Straßenbahn. die in Richtung Marzahn unterwegs war. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

Ein Mensch kam nach ersten Informationen bei dem Unfall ums Leben. Bei dem Toten soll es sich um den Fahrer des Pkw handeln. Vier Menschen seien lebensbedrohlich verletzt, eine Person leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Ein Mensch musste nach Angaben der Feuerwehr reanimiert werden. Die Tram sei bei dem Unfall entgleist, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Pkw sei schwer beschädigt worden.

Die Feuerwehr war mit 54 Einsatzkräften am Unfallort. Foto: Dominik Totaro

Die Landsberger Allee musste nach dem Unfall für den Einsatz der Rettungskräfte in Höhe Liebenwalder Straße in der Nacht komplett gesperrt werden. Nach dem Unfall war der beteiligte Unfallwagen direkt neben der Straßenbahn im Gleisbett zum Stehen gekommen.

Auf der Gegenspur wurde die Stromleitung heruntergerissen. Foto: Dominik Totaro

Das Fahrzeug war in der Tram seitlich verkeilt und musste herausgehoben werden. Der Unfall ereignete sich gegen 0.35 Uhr. In der Straßenbahn befanden sich rund 30 Fahrgäste, nach Angaben der Feuerwehr blieben sie unverletzt. Einige Fahrgäste und Passanten sollen bei den Opfern vor Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe geleistet haben. "Vorbildlich", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Feuerwehr und BVG rückten mit schwerem Gerät an. Foto: Dominik Totaro

Die Oberleitung der Straßenbahn auf dem Gleis in der Gegenrichtung ist bei dem Unfall beschädigt worden. Ein Strommast ist bei dem Unfall umgerissen worden. Deshalb war auch der Havariedienst der BVG am Unfallort. Der Strom in den Oberleitungen musste abgestellt werden.

Die Feuerwehr war mit 54 Einsatzkräften vor Ort. Es sei kein alltäglicher Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag sei bei der Berliner Feuerwehr "eine sehr hohe Auslastung des Rettungsdienstes" zu verzeichnen gewesen.