Im Berliner Grunewald ist wieder ein Feuer ausgebrochen. An der Badestelle „Großes Fenster“ an der Havelchaussee brennt der Wald auf 0,4 Hektar, teilte die Berliner Feuerwehr am Samstagmorgen über Twitter mit.

52 Kräfte der Berufs- sowie der Freiwilligen Feuerwehr sind den Angaben zufolge bereits seit mehr als sechs Stunden im Einsatz. Die Brandbekämpfung werde noch länger andauern, lautet die Einschätzung.

Erst vor Kurzem beendete die Feuerwehr die Löscharbeiten auf dem Sprengplatz Grunewald, die über eine Woche andauerten. Dort war gelagerte Pyrotechnik in Brand geraten, das Feuer griff auf den Wald über. Die Berliner Feuerwehr sprach selber vom „gefährlichsten Einsatz seit dem Krieg“. Die angrenzenden Waldgebiete rund um den Sprengplatz sind weiterhin gesperrt. (Tsp)