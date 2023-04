Update Feuerwehr löscht Brand in Prenzlauer Berg : Fünf Menschen bei Feuer in Berliner Wohnung verletzt

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag mit zahlreichen Einsatzkräften nach Prenzlauer Berg ausgerückt. In einer Wohnung in der Storkower Straße hatte es gebrannt.