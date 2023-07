Feuerwehr verzeichnet mehr als 350 Notrufe Schweres Unwetter fegt über Berlin hinweg

Am Montagabend ist über Berlin ein schweres Unwetter mit heftigem Sturm hereingebrochen. Laut Feuerwehr sind bisher 358 wetterbedingte Notrufe eingegangen, wie sie gegen 22.15 Uhr twitterte. Sie befinde sich im „Ausnahmezustand Wetter“. Alle Freiwilligen Feuerwehren seien einberufen worden. Der Einsatzbewältigung wird noch die ganze Nacht andauern, so die Feuerwehr in einer Twitter-Mitteilung.

Wie ein Sprecher berichtete, handle es sich in den meisten Fällen um Einsätze im Zusammenhang mit abgeknickten oder umgestürzten Bäumen. In Marienfelde würden Teile vom Dach einer Lagerhalle fehlen, in Prenzlauer Berg seien Teile eines Baums auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Abend eine amtliche Warnung ausgerufen. Weiter hieß es: „Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.“ Auch Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

Dunkle Regenwolken tauchen über dem Fernsehturm auf. Im Anschluss fällt heftiger Regen. © dpa/Annette Riedl

Die Feuerwehr teilte dem Tagesspiegel außerdem mit, dass der unwetterbedingte Sturz eines Baumes auf die Oberleitung einer Tram-Linie an der Hanns-Braun-Str/John-Schehr-Str. zu einem Ausfall der dortigen Straßenbahn führe.

In Prenzlauer Berg ist ein Baum auf die Straße gestürzt. © Miriam Rathje/Tsp

Nach Informationen der Verkehrsinformationszentrale Berlin seien außerdem mehrere Ampeln im Stadtgebiet ausgefallen.

Die S-Bahn-Berlin teilte auf Twitter mit, dass es aufgrund witterungsbedingter Störungen im gesamten S-Bahnnetz zu Ausfällen kommt. Derzeit sei unter anderem der Ringbahnverkehr zwischen Westend und der Gesundbrunnen sowie der Zugverkehr zwischen Gesundbrunnen und Wollankstraße und Gesundbrunnen und Blankenburg unterbrochen.

Die Berliner Feuerwehr hebt einen umgekippten Baum von der Straße. © Miriam Rathje/Tsp

Betroffen sind demnach die Linien S1, S2, S25, S26, S41, S42, S45, S46, S47, S5, S8, S85. Außerdem teilte die S-Bahn via Twitter mit, dass die S9 und S45 zwischen Adlershof und Altglienicke nicht fährt. Die S3 verkehre nur im 20-Minuten-Takt, die S85 nicht, hieß es weiter. Auch die S5 zwischen Hoppegarten und Fredersdorf sei unterbrochen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmetern erwartet. Orkanartige Böen seien in Berlin ebenfalls möglich. Die Warnung gilt genauso für mögliche schwere Schäden an Gebäuden. (Tsp/dpa)