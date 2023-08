Feuerwehr warnt vor Rauch Brand auf Recyclinghof in Berlin-Pankow

Die Löscharbeiten auf einem Recyclinghof im Berliner Ortsteil Heinersdorf in Pankow sind in vollem Gange. Am frühen Freitagmorgen brannten dort Baustoffreste in einer Lagerhalle. Die Rauchentwicklung sei mittlerweile jedoch merklich zurückgegangen, teilte die Feuerwehr auf X mit. Zuvor wurde gewarnt, Türen und Fenster im betroffenen Bereich geschlossen zu halten.

100 Kubikmeter Baustoffreste brannten am Freitagmorgen in einer 600 m2 großen Lagerhalle, das teilte die Berliner Feuerwehr mit. Mit Unterstützung des Technischen Dienstes wurden die brennenden Baustoffe Stück für Stück auseinander gezogen und einzeln abgelöscht. Die Rauchentwicklung sei am frühen Morgen deutlich sichtbar gewesen. Es komme zu Geruchsbelästigungen.

Gegen 8 Uhr morgens teilte die Feuerwehr mit, dass die Rauchentwicklung merklich zurückgegangen sei. Mit Unterstützung der Lehrfeuerwache würden nun die aufwendigen Restlöscharbeiten durchgeführt. Außerdem würden weitere Spezialfahrzeuge zur Belüftung der Halle nachalarmiert.

Auch eine Gefahrenmeldung über die Warnapp Katwarn wurde abgesetzt. Demnach bestehe keine Gefahr. Berliner:innen wurden lediglich dazu angehalten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in den Vormittag hinziehen. (dpa)