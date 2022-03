Die Berliner Feuerwehr hat am Mittwoch und Donnerstag mehrere Wohnhausbrände gelöscht. Weitere Einsätze gab es bei einer Gartenlaube in Britz sowie wegen eines brennenden Camping-Transporters in Treptow.

Zwölf Menschen mussten Feuerwehrleute bei Bränden in zwei Hochhäusern in Berlin-Staaken in Sicherheit bringen, wie die Pressestelle mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Feuer in den Hochkellern der elf- und dreizehngeschossigen Hochhäuser im Blasewitzer Ring waren aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen ausgebrochen. Sie seien rasch gelöscht worden, hieß es.

Bereits seit gut einem halben Jahr kommt es in Staaken immer wieder zu auffälligen Bränden. Im Herbst 2021 hatte es dort erst mehrere Feuer meist in Kellern von Hochhäusern gegeben. Die Polizei geht von Brandstiftungen von einem oder mehreren Tätern aus. Vor einer Woche hatte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) von bislang 75 Taten gesprochen, seitdem kamen mehrere Brände hinzu. Die Bewohner der Hochhäuser in der Gegend seien sehr beunruhigt, hieß es.

Die Polizei setzte eine sogenannte Ermittlungsgruppe mit der Bezeichnung „Quartier“ ein. Verdeckte Ermittler der Kriminalpolizei, uniformierte Streifen und Teams zur vorbeugenden Beratung sind in dem Gebiet unterwegs. Eine Belohnung von 1000 Euro wurde für Hinweise ausgesetzt. Der Senat forderte die Wohnungsbaugesellschaften dringend auf, herumliegenden Müll in den Häusern schneller zu entsorgen, Türschlösser zu reparieren und Hausmeister und Wachleute einzusetzen.

Auch anderswo in Berlin kam es zu Bränden. So wurden bei einem Feuer in einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Moabit zwei Bewohner verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer wurde ambulant behandelt.

Die Einsatzkräfte hätten insgesamt fünf Menschen aus Lebensgefahr gerettet. Zwei von ihnen wurden demnach mit Drehleitern aus dem Haus in der Waldenserstraße geholt. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Dort waren demnach Möbel in Brand geraten. Es habe viel Rauch gegeben.

Bei einem weiteren Brand in einem Haus in der Feurigstraße in Berlin-Schöneberg wurde niemand verletzt, hieß es weiter.

Beim Brand einer Laube in einer Kleingartenanlage in Berlin-Britz ist ein Mensch verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann hatte sich selbst aus dem voll in Flammen stehenden Bau gerettet. Das Feuer in der Gradestraße war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen ausgebrochen.

In der Nacht hat außerdem ein Kleintransporter in Berlin-Treptow gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Das für Camping umgerüstete Fahrzeug stand in der Kiefholzstraße. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen ausgebrochen, hieß es von der Feuerwehr. (dpa)

